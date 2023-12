Ragusa - Tre decessi covid nell’ultima settimana: uno al pronto soccorso di Ragusa, uno in medicina a Vittoria, uno in cardiologia, sempre a Vittoria. Al computo degli 8 ricoverati residenti, si aggiunge un ricoverato non residente in cardiologia a Vittoria. I positivi sono complessivamente 39. Il maggior numero di positivi si registra a Ragusa, 16. I dati sono aggiornati alle ore 24 di martedì 26 dicembre.

Sono sette i morti Covid nel ragusano in un mese.