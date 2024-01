Ragusa - Covid, a inizio 2024 si registrano due decessi di pazienti residenti, uno in malattie infettive a Modica e uno al pronto soccorso di Ragusa e un decesso di paziente non residente, in terapia intensiva a Ragusa.

64 i positivi, di cui 26 ricoverati, tutti residenti, ai quali si aggiungono altri 3 pazienti non residenti (tutti ricoverati nel reparto di malattie infettive a Modica). I dati forniti dall’Asp di Ragusa sono aggiornati al 9 gennaio.