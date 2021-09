Covid, la Sicilia non sarà più sola in zona gialla

Ragusa - La prossima settimana la Sicilia non sarà più l’unica regione italiana in fascia gialla, con obbligo di mascherina anche all’aperto e capienza limitata in stadi e show all’aperto: sarà affiancata dalla vicina Calabria. L’ufficialità arriverà venerdì prossima nella consueta cabina di regia romana dell’Iss, ma è prassi che i colori vengano assunti in base ai numeri registrati martedì.

Malgrado un quadro nazionale di graduale diminuzione delle ospedalizzazioni (più in area medica che intensiva) e stante il bollettino di ieri pomeriggio, in 7 giorni la Calabria ha toccato 85 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, contro il tetto bianco di 50, e il 18% circa di ricoveri Covid, sia ordinari che in rianimazione, dunque oltre la soglia del 15 e 10%. Migliora invece la Sardegna, smentendo i “sondaggi” che la davano come terza gialla.

Anche l’Isola tampona l’emorragia in corsia e frena la discesa in arancione. Rispetto a martedì scorso l'incidenza è diminuita da 158 a 118 positivi per 100mila abitanti, i reparti ordinari da 850 a 772, le rianimazioni da 116 a 99; per un tasso di occupazione calato rispettivamente dal 23,2 al 20,7% e dal 13,8 all’11,8%, abbondantemente dentro i limiti arancioni del 30 e 20%. Il ritorno in area bianca potrebbe essere questione di settimane.

Stavolta piantata in maniera molto più stabile e con la prospettiva, durante l’inverno 2022, che il sistema di colori venga pure abolito: del resto non potrà andare avanti all’infinito coi semafori a settimane alterne. Intanto, per effetto della crescita delle vaccinazioni, in serata il governatore Musumeci ha tolto il bollino arancione a Vittoria, Comiso e gli altri 9 comuni siciliani dove vigeva: le restrizioni sono state tenute soltanto a Francofonte, in provincia di Siracusa.