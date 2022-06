Crollo termico di 10°C, il meteo della settimana nel ragusano

Ragusa - Il peggio è passato, per ora. La giornata più calda dell'ondata di calore portata dall'anticiclone africano Scipione è stata ieri con i 40°C toccati a Siracusa, Catania, Agrigento; fino ai 42°C nelle zone più interne della Sicilia come a Catenanuova, nell'ennese. Oggi, lunedì 6 giugno, nel ragusano le massime raggiungeranno ancora i 36-37°C lungo la costa ma già domani, martedì 7, inizierà una rapida discesa che entro la fine della settimana porterà il termometro a non superare nemmeno i 30°C nei valori massimi, assestandosi sui 27-28.

Stesso discorso per le minime che, dai 25°C odierni, caleranno fino a circa 17°C nel prossimo weekend. Il tutto senza che i cieli si annuvolino: il sole splenderà costantemente in cielo almeno fino a mercoledì 8 e solo da giovedì 9 è prevista qualche velatura più estesa in transito sul territorio ibleo che porterà al massimo qualche goccia di pioggia nell’entroterra nella giornata di venerdì 10. I venti soffieranno quasi sempre moderati al mattino e tesi al pomeriggio; tra mossi e poco mossi i mari nel Canale. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.