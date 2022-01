Discorso di fine anno, Mattarella fa 12 milioni di spettatori, solo in Tv

Roma - Mattarella fa l'audicene di una partita di calcio della Nazionale. Resi noti stamani i dati auditel relativi al 31 dicembre. Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato ascoltato da 6.336.000 spettatori (30.8%) su Rai 1, da 3.591.000 (17.5%) su Canale 5, da 847.000 (4.1%) su Rai 2, da 1.129.000 (5.5%) su Rai 3 e da 410.000 (2%) su Rete 4.

Il Capo dello Stato fa solo in Tv 12 milioni di telespettatgori, cui bisogna aggiungere tutto l'ascolto via web, tutt'altro che irrilevante. Il grado di popolarità del Presidente uscente è fra i più alti della storia della Repubblica.

Mattarella ha il 77% di popolarità e approvazione in Italia

All’ultimo mese di presidenza il capo dello Stato Sergio Mattarella raggiunge il picco della propria popolarità: 77 per cento, frutto di una progressione dell’indice di fiducia espresso dagli intervistati. In poco meno di 4 anni il gradimento per Mattarella è salito di 30 punti. I dati sono quelli dell’Osservatorio Politico dell’istituto Ixè diffuso a ridosso di Natale. Sempre secondo i dati di Ixè i picchi più alti di fiducia per il Presidente si registrato tra gli elettorati del Pd (qui è quasi un plebiscito), di altri partiti di sinistra e di Forza Italia. In media, cioè al 77 per cento, è il gradimento espresso dalla base elettorale del M5s. Sotto il 70 la fiducia dei leghisti, poco sopra il 50 quella degli elettori di Fratelli d’Italia.