Dynamic Manta, via a una nuova esercitazione Nato davanti alla Sicilia

Pozzallo – Sul sito della capitaneria di Pozzallo stavolta non ci sono “avvisi ai naviganti” ma da oggi, 21 febbraio, fino a venerdì 4 marzo, al largo delle coste siciliane, si svolgerà la Dynamic Manta 2022 (Dyma 22) una maestosa esercitazione antisommergibile della Nato, pianificata e condotta annualmente dal Comando marittimo alleato della Nato, che si svolge nel Mediterraneo centrale, lungo le coste sudorientali dell’Isola.

Quattro sommergibili appartenenti a Italia, Grecia, Francia e Stati Uniti si addestreranno insieme a 11 navi di superficie provenienti, oltre che dai succitati paesi, anche da Spagna, Turchia e Canada. Completano il convoglio, 8 velivoli da pattugliamento marittimo e 8 elicotteri: 31 mezzi militari in tutto. L’esercitazione, sottolinea la Nato, non ha nulla a che vedere con le tensioni in Ucraina e – come le precedenti delle scorse settimane – era programmata da tempo. Lo scopo è istituire un coordinamento delle operazioni tra forze armate appartenenti a paesi diversi e operanti in un contesto multi-minaccia.