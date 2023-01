E' morto don Angelo Strada

Comiso - È morto ieri don Angelo Strada, vicario parrocchiale nella nostra Parrocchia da Settembre 2017, e già al servizio della nostra comunità sin dagli inizi della sua vita religiosa, dal 1967, anno della sua ordinazione sacerdotale, al 1978, anno in cui venne nominato primo Parroco della neonata Parrocchia Sant'Antonio di Padova.

Chiunque conosceva padre Angelo non poteva non conoscerne l’amore profondo verso la Madonna Addolorata, il Patrono San Biagio e l’attaccamento smisurato per la Chiesa Madre, per lui una vera e propria casa. Padre Angelo è stato una colonna portante della comunità di Comiso di cui era nativo.

Il funerale sarà celebrato sabato 21 gennaio alle ore 11:00 in Chiesa Madre.