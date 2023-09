E' morto Franco Migliacci, scrisse le parole di Nel Blu dipinto di Blu

Roma - A Roma è morto Franco Migliacci, il paroliere e autore tra gli altri successi di "Nel blu dipinto di blu". Aveva 92 anni. Si è spento in una clinica romana Lo apprende l'Adnkronos.

Durante la sua carriera ha scritto innumerevoli brani per tanti artisti come Tintarella di luna o Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Una rotonda sul mare così come C’era un ragazzo.... A lungo collaboratore di Gianni Morandi, Migliacci non aveva mai smesso di scrivere e di essere presente nel panorama del pop nazionale: era stato uno degli autori di T’appartengo di Ambra Angiolini.

Nato a Mantova nel 1930, ha studiato a Firenze e si è poi stabilito a Roma. È stato presidente della Siae dal 2003 al 2005. Sposato con Gloria Wall, ha avuto tre figli. A darne notizia su X, il giornalista e conduttore televisivo Clemente Mimun: "Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui 'nel blu dipinto di blu'), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia".