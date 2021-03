E' mortoU Siranu, l'ultimo carrettiere di Scicli

Scicli - E' morto, in maniera improvvisa, Vincenzo Arrabito, da tutti conosciuto a Scicli come "Vicienzu u Siranu", grande collezionista di carretti siciliani, e di tutti gli "armiggi", i finimenti dei carretti. La sua è unacasa museo molto interessante per chi fa una ricerca sulla cultura contadina della prima metà del Novecento.