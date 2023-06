Educazione ambientale a Sampieri: i bambini rispettano il mare

Scicli - Per aiutare le generazioni future a rispettare il patrimonio ambientale è bene iniziare fin da piccoli ad essere responsabili e rispettosi nei propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi. Bisogna abituare i più piccoli a vivere in modo sostenibile, senza alterare gli equilibri naturali. A Sampieri, i piccoli vanno a scuola di educazione ambientale. E' stata l'iniziativa che si è svolta per iniziativa dei volontari del WWF Salva Caravello, Simona Cappello, Giombattista di Giacomo e Mariangela in collaborazione con i pescatori del luogo e Simone, bagnino del Patapata, i quali hanno visto la partecipazione di 70 bambini provenienti dall'Istituto d'Infanzia "Giacomo Alba" di Modica, che hanno completato il percorso per approfondire la conoscenza del territorio e comprendere come si può agire per la sua difesa e la sua promozione.

L’obiettivo del progetto è stato di dare ai bambini la possibilità di scoprire l'ecosistema marino, la pesca e il lavoro di salvaguardia a mare attraverso attività divertenti e coinvolgenti. Osservando i volti gioiosi delle volontarie e quelli stupiti e emozionati dei bambini, la speranza di un cambiamento possibile ancora c'è. L’estate a Sampieri può diventare l’occasione per scoprire la natura e il pianeta, imparare a difenderli e a valorizzarne le risorse che, lo sappiamo sempre di più, non sono infinite.