Escursione, dal Rifugio Pernamazzoni al Castello Sicano, a Cava Ispica

Ispica - A Cava Ispica è possibile percorrere un tracciato ad anello partendo dal Rifugio Pernamazzoni. Siamo in contrada Finocchiara. Il percorso è lungo circa quattro chilometri. Ci si incammina lungo un sentiero di mezza costa che porta fino ad un ddieri ricavato nella roccia difronte al Castello Sicano. Quindi si scende a fondo valle per ritornare al rifugio. Lungo tutto il percorso, oltre al ddieri, ci si imbatte in una grande e profonda grotta naturale ed in una serie di ipogei adibiti ad abitazioni rupetri utilizzate sino alla metà del secolo scorso.