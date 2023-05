Ex premier Giuseppe Conte a Modica: Urge commissario per Romagna

Modica - "Questo governo litiga per le poltrone e dice che non è urgente nominare un commissario quando per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, quando andrebbe invece impostata da subito".

Così l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte stamani a Modica. "Tra l'altro trova il tempo di svendere l'ex Alitalia alla Lufhtansa tedesca, tradendo anche qui una promessa elettorale presa con gli elettori, per questo noi diciamo che il 17 giugno siamo in piazza a Roma per dire No alle politiche di questo governo, incapace e inadeguato".

"La ricostruzione dell'Emilia Romagna va impostata oggi, noi nomn possiamo permetterci di trovarci fra anni e anni, come successe nel lontano passato, che le ricostruzioni non vengano mai realizzate. Il Governo nomini subito il Commissario. Come fai a dire che non è urgente nominare un commissario?! Come puoi permetterti di stare lì alitigare fra le forze politiche di maggioranza per trovare il nome?! Si assumessero subito la responsabilità, ieri, non oggi, non domani, non dopodomani".

"Il grande problema che stiamo attraversando nel nostro Paese è la disaffezione verso la politica e questo contribuisce il fatto che molti sono sfiduciati, ma pensate al danno che sta facendo questo Governo per quanto riguarda la partecipazione democratica, un Governo che ha preso degli impegni coi cittadini, un Governo patriota, che si è presentato come il massimo difensore degli interessi nazionali e sta tradendo tutte queste promesse. Sta facendo il contrario, si sta dimostrando supino, passivo, a Washington, a Bruxelles, ai vari potentati economici, ai vari padroni e padroncini. I cittadini perdono fiducia nella politica. Questo Governo sta dando un colpo alla democrazia".

"Sul ponte sullo Stretto, ricordo anche quando avevo una responsabilità di governo. Noi abbiamo detto: con una Sicilia dove non riesci a percorrere in un tempo decente, a raggiungere i capoluoghi di provincia, non dico i paesini più sperduti, ma i capoluoghi di provincia non hanno ancora una rete infrastrutturale di trasporti e quindi di circolazione adeguata, puoi buttare la palla in tribuna e parlare di un ponte avveniristico, che fra un po' costa 17, 18, 20 miliardi, non è stabilito neanche un euro per finanziare questa prospettiva -quasi fosse un capriccio-, quando invece occorre dedicarsi a realizzare prima le infrastrutture che servono".