Festival di Sanremo 2022: la scaletta e le canzoni della seconda serata

Da poche ore si è conclusa la prima serata della 72 edizione del Festival di San Remo ma scopriamo l’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2022.

Il programma del 2 febbraio dal palco del teatro Ariston del 72° Festival della Canzone Italiana

Mercoledì 2 febbraio, scopriamo la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Conduce Amadeus, affiancato da Lorena Cesarini, dopo l’apertura della prima serata che ha visto la conduzione della Diva Italiana, Ornella Muti. Come già anticipato Amadeus per questa edizione ha voluto accanto a sè 5 donne a co-condurre insieme a lui.

Questa sera ascolteremo la seconda metà (13) dei brani in gara.

Ospiti Fiorello, Laura Pausini e Checco Zalone. In collegamento dalla nave: Ermal Meta.

La scaletta della seconda serata del Festival

Questi i 13 cantanti in gara la seconda serata. La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i cantanti in ordine di uscita sarà disponibile nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 febbraio. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico.

Aka 7even - "Perfetta così"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - "Ogni volta è così"

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Matteo Romano - "Virale"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale"

L’esibizione dei 13 artisti in gara sarà votata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, ovvero la giuria della carta stampata e tv, la giuria delle radio e la giuria del web, ognuna con peso 1/3 sul risultato complessivo. La somma dei loro voti determinerà una classifica.

Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 25 canzoni/Artisti in gara risultante dalle percentuali di voto ottenute durante le due serate di Sanremo.