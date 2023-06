Ficarra e Picone, amara ironia sui lavori sulla Palermo-Catania

Da un paio di settimane Catania è set dell'ultimo film di Ficarra e Picone. Scelta coraggiosa? Probabilmente sì e non per ragioni di campanilismo. La questione, infatti, ruota attorno ai cantieri dell'autostrada A-19 che rendono il viaggio per chi arriva da Palermo un percorso ad ostacoli, un tragitto infinito.

Ne sanno qualcosa i due nuovi pendolari, che già nel 2009 avevano girato «La matassa» tra Catania e Paternò, e che dal 22 maggio hanno iniziato le riprese del loro ottavo film. E su Facebook hanno condiviso un'amara ironia: «Ormai il nostro navigatore, quando deve avvisarci che sulla Palermo-Catania ci sono restringimenti o deviazioni per lavori in corso, ride!». E hanno aggiunto l'hashtag PerNonPiangere a completare la battuta.

Il post già dopo 3 ore contava 2500 reazioni e soprattutto oltre 300 commenti. Quasi tutti di solidarietà a chi deve percorrere quei circa 200 km che oggi, secondo Google maps, si coprono in 2 ore e 44 minuti. Lo stesso tempo che si impiega per un Palermo-Milano andata e ritorno.

Il nuovo film sarà girato a Catania

Si scrive “Fic & Pic 8” ma si legge “Ficarra e Picone ottavo film – Catania”. E’ Catania il teatro delle riprese della nuova commedia dello straordinario duo di artisti. E non mancano i curiosi che si affollano nelle transenne per assistere alle scene, anche se da lontano.

Gli interventi e le attività funzionali alla realizzazione del film con Salvo Ficarra e Valentino Picone, per otto settimane di riprese con quartier generale nella zona di piazza Santa Maria di Gesù, sono state definite nel corso di una conferenza di servizi nel Palazzo degli Elefanti, coordinata dal capo di Gabinetto del Comune.