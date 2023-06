Scicli - Ha celebrato messa, stasera don Concetto Di Pietro. E non poteva fare gesto migliore per festeggiare i suoi 89 anni compiuti oggi. Il sacerdote è stato punto di riferimento per tantissime generazioni di sciclitani ed è molto amato dalla comunità.

Oggi pomeriggio ha celebrato la santa messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, in via Mormina Penna, circondato dall'affetto dei parrocchiani.