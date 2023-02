“Il Gattopardo” diventa una serie Netflix

Palermo - Il Gattopardo torna sul set, sotto forma di serie Netflix in sei episodi. A dirigerla sarà Tom Shankland, che nelle scorse settimane fa è stato in Sicilia per i primi sopralluoghi e per fissare l'inizio delle riprese, previste a fine maggio. Per il regista inglese non è la prima volta in Sicilia. Suo padre insegnava italiano e portava spesso la famiglia in vacanza sull'Isola sulle tracce del suo romanzo preferito, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Sarà una serie in costume, in stile The crown, in grado di parlare anche del presente. Rendere contemporanea e universale una storia della seconda metà dell'Ottocento è l'imperativo di Netflix e degli autori Richard Warlow e Benji Walters, che firmano la sceneggiatura. La riflessione sul Risorgimento italiano è allora lo spunto per riflettere sui temi di oggi, come il nazionalismo, le crisi politiche e il rapporto tra persona e Stato.

Tom Shankland a Capodanno ha avuto modo di visitare Palazzo Comitini. Shankland si farà aiutare da un direttore della fotografia danese, Nicolaj Bruel, da un costumista e da uno scenografo italiani, Carlo Poggioli e Dimitri Capuani, mentre la produzione è dell'italiana Indiana Production e dell'inglese Moonage Pictures.