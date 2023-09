È il giorno della Superluna del raccolto, la quarta e ultima dell'anno. Diventerà piena alle 11.58 di venerdì 29 settembre, ma poiché raggiungerà il perigeo (il punto della sua orbita più vicino alla Terra) alle 3.05 di giovedì 28, la sera migliore per ammirarla sarà proprio quella di giovedì.

Superluna, 4 eventi nel 2023

Quest'anno abbiamo assistito a 4 grandi fenomeni: la Superluna del cervo lo scorso 3 luglio, dello storione l'1 agosto, quella blu il 31 agosto e adesso quella del raccolto, chiamata così perchè essendo la più vicina all'equinozio d'autunno viene tradizionalmente associata alla più tipica pratica agricola della stagione.

Superluna, cos'è

Il termine Superluna viene utilizzato per indicare la situazione in cui il nostro satellite transita ad almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile proprio mentre risulta visibile nella sua interezza. L'evento di oggi, così come spiega la Nasa, "sembrerà circa il 5% più grande e il 13% più luminosa della media", proprio come quella del Cervo.

Superluna nel 2024

La prossima Superluna si verificherà nel 2024 e precisamente il 19 agosto, con perigeo a 361.970 chilometri. Quella più grande, invece, sarà il il 18 settembre e il 17 ottobre. Infine, l'ultima del 2024, si verificherà il 15 novembre.