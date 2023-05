Il reato più grave a tavola in Sicilia? La pizza all'ananas

La cucina siciliana è rinomata in tutto il mondo per i suoi sapori, colori e tradizioni. Dall'arancina al cannolo, la Sicilia ha una vasta gamma di piatti sorprendenti e milioni di turisti visitano la regione ogni anno solo per il cibo. Con molti turisti arrivano anche molte richieste di cibo insolite.

Bonusfinder Italia ha esplorato queste richieste insolite e ha intervistato i residenti siciliani per scoprire quali crimini alimentari i turisti chiedono quando ordinano il cibo italiano.

Sei siciliani su dieci odiano l'ananas sulla pizza

Il 60% dei siciliani intervistati trova l'ananas sulla pizza la cosa peggiore che un turista possa chiedere. Il famigerato e dibattuto ananas sulla pizza, creata in Canada negli anni '60 è ora diventata famosa in tutto il mondo. I siciliani hanno una forte opinione su questo atto, con il 60% delle persone intervistate che lo considera un crimine alimentare. Le persone sopra i 40 anni sono le più offese da questa atrocità poiché il 63% preferirebbe tenere le loro pizze lontane dalla frutta.

Mettere la pasta in acqua fredda e poi bollirla | 59.30%

Portato all'attenzione del popolo italiano dal famoso film di Checco Zalone "Quo Vado", questo atto sarà per sempre nella mente degli Italiani. Il 59% delle persone intervistate trova infatti questo gesto sorprendentemente con gli under 40 più infastiditi rispetto alla generazione più anziana, specialmente quelli sotto i 25 anni (80%).

Rifiutare di condividere il cibo | 57.52%

Secondo il sondaggio, un grande "no no" in Sicilia è il rifiutarsi di condividere il cibo con il 57% che ammette di trovarlo sconvolgente. È interessante notare che le donne non sono infastidite da questo e 1 su 2 lo lascerebbe scivolare, mentre 2 uomini su 3 non sono d’accordo, preferendo la condivisione.

Mettere il ketchup sugli spaghetti | 57.52%

A condividere il terzo posto c'è mettere ketchup sugli spaghetti con il 57% dei voti. Abitudine molto usata in Giappone, dove il ketchup viene utilizzato per la preparazione della pasta Napolitan insieme ad altri ingredienti. Piatto abbastanza comune per i Giapponesi, ma per i siciliani questo è un grosso errore, secondo il sondaggio.

Usare il tipo di pasta sbagliato per un piatto | 51.32%

A Chiudere la top 5 per la Sicilia l’usare il tipo di pasta sbagliato per un piatto che ottiene il 51,32% dei voti totali. Secondo il sondaggio, gli uomini sotto i 40 anni sono i più infastiditi da questo con 3 su 4 che lo trovano discutibile.