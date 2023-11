Il siciliano Salvatore Palumbo vince Tu Sì Que Vales 2023

Palermo - Samuele Palumbo vince Tu Sì Que Vales 2023. La decima edizione del talent che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli ha incoronato il proprio vincitore all’una inoltrata, al termine di una finale ricca di sorprese. Palumbo è un baby violinista nato a Cefalù nel 2011. Suona lo strumento che lo ha portato alla vittoria dall’età di 6 anni quando, enfant prodige, è stato ammesso al conservatorio «A. Scarlatti» di Palermo.

Un traguardo, il suo, che arriva dunque dopo tantissimo studio e completa dedizione all’arte, nonostante la giovane età. Già musicista di professione, dal 2020 fa parte della «Kids Orchestra» del Teatro Massimo di Palermo, il concorrente ha incantato tutti sin dalla sua prima esibizione sul palco di Tu Sì Que Vales, quando ha suonato un medley dal ritmo trascinante, senza risparmiare di mettersi alla prova con brani difficilissimi come Bohemian Rhapsody dei Queen. Ogni performance, fino a quella della finalissima, è stata accolta da scroscianti standing ovation da parte del pubblico in studio. A Palumbo, oltre al titolo di vincitore, va anche il montepremi di 100mila euro in palio per chi si fosse classificato sul gradino più alto del podio. Il baby violinista ha avuto la meglio sugli altri tre candidati al trionfo: lo stralunato comico Amedeo Abbate (amatissimo in particolare da Maria De Filippi e Luciana Littizzetto), il cantante Fabio Piacentini e la giovane quattordicenne Giulia Catena, ventriloqua autodidatta.

La premiazione dell’enfant prodige siciliano è stata piuttosto singolare: per legge, i minorenni non possono comparire in tv dopo la mezzanotte. Al momento della proclamazione di Palumbo, quindi, sul palco al suo posto c’era un cartonato che lo raffigurava insieme alla mamma del ragazzo. È stata lei a esultare per la vittoria, ma non c’è dubbio che anche il figlio si starà godendo il trionfo, per quanto lontano dalle telecamere. Intanto, i casting per la prossima edizione di Tu Sì Que Vales sono già aperti, come annunciato dai conduttori dello show Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.