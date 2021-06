In motorino con lo "squalo": il VIDEO diventa virale

Catania - Decine di migliaia di like e commenti in poche ore per questo filmato, girato ieri pomeriggio nel centro del capoluogo etneo. A incuriosire gli utenti, in realtà, è il tipo di pesce che il motociclista trasporta sulla pedana dello scooter: è davvero un piccolo squaletto o, piuttosto, un tonno come sembra alla maggior parte? A dire i vero anche noi propendiamo per il secondo, ma c’è pure chi sostiene che possa trattarsi un pesce spada: il dibattito in Rete è ancora aperto.