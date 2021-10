L'Asp di Ragusa sospende un medico non vaccinato

Ragusa - Altra sospensione di un medico specialista ambulatoriale da parte dell’Asp di Ragusa per non avere ottemperato all’obbligo vaccinale.

Il medico è stato raggiunto solo adesso dal provvedimento, si legge nella delibera dell’Azienda sanitaria, in quanto si trovava in assenza dal posto di lavoro per malattia.

Rientrato in servizio senza avere prodotto alcuna certificazione in merito alla vaccinazione, è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.