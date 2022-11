La Fornace Penna di Sampieri a “Ballando on the Road”, talent di Rai Uno

Scicli - A “Ballando on the road”, fortunato spin-off di “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, su Rai Uno, le immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia accompagnano le esibizioni di nove ballerini in gara in ogni puntata.

La collaborazione è frutto dell’accordo tra Regione Siciliana e Rai Com. Nella trasmissione condotta da Milly Carlucci oggi è toccato alla Sicilia Orientale con le immagini della Fornace Penna di Punta Pisciotto a Sampieri.

I vincitori di ciascun sabato saranno protagonisti della sfida finale del 17 dicembre. Per la prima volta, grazie all’accordo siglato tra Palazzo d’Orleans e Rai Com, un partner istituzionale entra a far parte della grande famiglia di “Ballando”, portando i colori e la magia di una terra dalla storia millenaria in uno dei programmi più amati della televisione italiana. Nella puntata di oggi di “Ballando on the road”, tra i luoghi più suggestivi della Sicilia a fare da scenografia, durante l’esibizione dei ballerini è apparsa la Fornace Penna di Punta Pisciotto, rudere di archeologia industriale dei primi del Novecento.

La Fornace Penna al momento è anche tra il censimento dei “I luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano – in partnership con Intesa Sanpaolo. Il censimento è aperto: c'è tempo fino al 15 dicembre 2022.