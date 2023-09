La mora succulenta di rovo spinoso, una delizia molto ricercata

Quante volte ci siamo imbattuti fra queste piante spinose lungo stradine le di campagna, nei muri perimetrali dei confini dei terreni, piante sempre detestate per le sue dolorose spine, quante volte estirpate. Eppure la pianta di rovo produce frutti da raccogliere quando perfettamente maturi di colore viola - nero, considerati alimento prelibato e a volte ricercato. Il rovo è un arbusto perenne selvatico originario dell’Eurasia (area continentale di 95 Stati fra Europa ed Asia) che cresce spontaneo nelle impervie scarpate e in spazi soleggiati, spesso in vicinanza di corsi d’acqua. Le due specie più diffuse in Europa sono Rubus ulmifolius (selvatica) e Rubus fruticosus, quella coltivata. Il periodo della raccolta dei frutti (more) va dal mese di agosto ad ottobre.

Le proprietà ed i benefici di questo frutto selvatico sono notevoli.

Infatti sono ricchi di vitamina C, B, K ed A, Sali minerali (calcio, potassio 162 mg, magnesio 20mg e fosforo)ma anche di fibre con un modesto contenuto in zuccheri. Contengono antociani e flavonoidi, sostanze antiossidanti e antinfiammatorie che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. I germogli hanno proprietà depurative e regolano le funzioni intestinali. Anche i semi delle more hanno importanti proprietà nutrienti, infatti contengono buone quantità di acidi grassi omega-3 ed omega-6, ma sono sconsigliate per chi soffre di diverticolosi. Il frutto si consuma prevalentemente allo stato fresco, sia in forma di marmellate che di sciroppi, ma anche come succo in particolari bevande.

Dopo aver conosciuto le bontà del frutto certamente da oggi in poi ci verrà difficile estirpare questa pianta, se non in situazioni particolari.

Più avanti ci interesseremo della coltivazione da reddito di questa pianta.