Le 5 sfumature irresistibili della Testa di Turco

Scicli - Cannolia, la pasticceria di Scicli specializzata nel cannolo caldo n.1 in Sicilia, in occasione della Festa delle Milizie, che si terrà il prossimo weekend dal 26 al 28 maggio, è lieta di presentare la Testa di Turco in cinque varianti, per un'esplosione di sapori destinati a conquistare i palati più raffinati.

"Oltre alle classiche ricotta e granella di pistacchio - ci dice Davide - abbiamo sviluppato combinazioni uniche per deliziare i vostri sensi e offrirvi un'esperienza indimenticabile".

La prima variante, "Crema Bianca e Mandorle", propone una deliziosa crema bianca arricchita da mandorle croccanti, creando un connubio perfetto tra dolcezza e una leggera croccantezza.

Per gli amanti del cioccolato, c'è la variante "Crema al cioccolato con scaglie di cioccolato fondente". Questa prelibatezza unisce una cremosa crema al cioccolato a irresistibili scaglie di cioccolato fondente, regalando un'esplosione di gusto e piacere.

La terza opzione è dedicata agli appassionati del tiramisù: "Tiramisù con Mascarpone e savoiardi al Caffè". La cremosità del mascarpone si fonde con la delicatezza dei savoiardi imbevuti nel caffè, creando una sinfonia di sapori che evocano dolci ricordi.

Per i palati audaci, la quarta variante è "Ricotta al pistacchio con arachidi e caramello salato". La ricotta al pistacchio si sposa con le arachidi croccanti e il caramello salato, offrendo una combinazione irresistibile di dolcezza e contrasti.

La Testa di Turco di Cannolia è realizzata con un'attenzione artigianale che si riflette ad ogni morso. Queste nuove varianti sono lo stato dell'arte dell'eccellenza dolciaria, offrendo una gamma di sapori che soddisferanno anche i palati più esigenti.

L’invito è a provarle tutte e cinque. Infatti è possibile acquistare la box a un prezzo speciale per assaggiarle tutte ed immergersi in un'esperienza gustativa unica. Le cinque varianti della Testa di Turco saranno disponibili solo il prossimo weekend dal 26 al 28 maggio nelle botteghe Cannolia di Scicli e Marina di Ragusa.