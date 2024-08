Le case popolari di Pozzallo non sono a rischio crollo

Pozzallo - Falso allarme.

Le palazzine Iacp di piazzale Italia a Pozzallo non sono a rischio crollo.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha dichiato: "Si conclude una strana e triste vicenda che ha colpito duramente 48 famiglie pozzallesi".

Nel pomeriggio di oggi incontro con le famiglie assegnatarie degli alloggi.

La riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale, presieduta dal Prefetto di Ragusa, a cui sono stati invitati oltre al Sindaco di Pozzallo, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, la Protezione Civile, l’IACP e il Consulente Tecnico incaricato, ha affrontato la nota questione dei lotti 12/13/14 di Piazzale Italia. Il tecnico incaricato, il Prof. Ing. Fabio Neri, nella sua relazione, ha escluso il rischio crollo che si era ipotizzato nei mesi scorsi e ha proposto una serie di azioni e lavori per una più sostanziale messa in sicurezza dei tre edifici interessati. Nel pomeriggio di oggi alle 19.00, il Sindaco ha organizzato un incontro a Piazzale Italia per riferire alle famiglie assegnatarie degli alloggi le risultanze dell’importante riunione a Ragusa. "Un grandissimo ringraziamento al Prefetto di Ragusa, S. E. Giuseppe Ranieri per aver seguito la delicata vicenda con grande continuità ed impegno", conslude il sindaco Ammatuna.