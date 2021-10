Mercoledì 27 ottobre, scuole aperte nel ragusano

Ragusa - Le scuole in provincia di Ragusa resteranno aperte mercoledì 27 ottobre. Nessun sindaco ha adottato ordinanze di chiusura. Per tutti vale la dichiarazione del sindaco di Ragusa Peppe Cassì: "L'ultimo bollettino della Protezione Civile regionale indica il territorio ragusano con un livello di allerta meteo arancione e non più rossa per la giornata di domani, mercoledì 27 ottobre.

Pertanto, pur raccomandando estrema cautela, domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte, così come cimiteri e ville comunali.

In caso di eventuali peggioramenti, sarà data tempestiva comunicazione".