Meteo, mai stato così caldo a inizio ottobre

Un’estate eccezionale nel cuore dell’autunno su gran parte dell’Europa e su quasi tutta l’Italia (mentre tra Grecia, Mar Ionio e Libia si ripresenta l’incubo maltempo), con temperature al di sopra delle medie con punte anche di +30 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro e tanto sole da Nord a Sud. E l’andamento potrebbe non modificarsi prima di metà mese. «L’Anticiclone africano Apollo conquista l’Europa con una situazione meteorologica estrema: a inizio ottobre non è mai stato così caldo su quasi tutto il Continente — spiega Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it — . Nei prossimi giorni avremo l’espansione di Apollo dal Marocco fino alla Russia e, per quanto riguarda l’Italia, le mappe più estreme di tendenza prevedono piena estate fino almeno al 20 ottobre e anche al meridione da domenica 1 il cielo sarà azzurro ovunque. Non si escludono comunque, entro il weekend, brevi rovesci tra Calabria, Cilento e Sicilia in un contesto soleggiato».

Tra oggi e domani l’alito africano di Apollo, presente già da qualche giorno al Nord e al Centro (anche se finora si è mantenuto verso le aree sud-occidentali del Vecchio Continente, Francia, Spagna), avanzerà ulteriormente sull’Italia formando così un lungo corridoio di alta pressione che dal Marocco si estenderà fino all’area più orientale dell’Europa. Apollo finirà per conquistare l’Italia dove nei prossimi giorni il meteo sarà stabile e dove le temperature subiranno un’escalation, toccando valori più tipici di agosto che di fine settembre, con picchi anche superiori ai 30°C. «In realtà già entro venerdì ci sarà qualche piccola insidia dovuta alla presenza di un vortice ciclonico collocato tra il mar Ionio e la Grecia — spiega ancora Garbinato —. Proprio quello che nello scorso weekend ci ha fatto percepire i primi ingannevoli segnali d’autunno».