Modica, i trombati

Modica - Candidati senza scranno eppure alla vigilia dati per favoriti, non fosse altro per i gradi di politici conquistati negli anni.

I 356 voti ottenuti non sono bastati a Vito D’Antona, decano tra i consiglieri comunali in Città e con alle spalle più legislature. La sua lista “Ivana per Modica” non ha raggiunto la soglia dello sbarramento, cosi come Filippo Agosta, uscente, appena 143 preferenze, che paga la performance deludente della lista “Modica Sul serio”.

Resta fuori dal consiglio anche Marcello Medica, consigliere uscente del movimento 5 stelle e al quale non è servita la visita del leader Giuseppe Conte in campagna elettorale per dare una spinta maggiore al movimento. La lista rimane sotto la soglia del 5%. Al netto di nomine assessoriali che potrebbero ripescare qualche consigliere rimasto fuori, al momento fuori dal consiglio anche Paolo Nigro, già consigliere e assessore con 364 preferenze, avanzato di appena 8 voti da Elena Frasca.

Qui sotto il report dei seggi a Modica. Scarica il Pdf.

Allegati alla news