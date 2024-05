Morte sulla Gela Caltanissetta. Perde la vita Giancarlo Collura

Gela - È morto sul colpo due sera fa Giancarlo Collura, 50 anni, automobilista di Mazzarino, vita e lavoro a Caltanissetta. Viaggiava sulla Gela – Caltanissetta, Ss 626, quando la sua autovettura si è scontrata contro un minivan da 9 posti con autista e passeggeri a bordo. Collura è deceduto sul colpo. La Bmw Serie 5 sulla quale viaggiava, nell’impatto, è rimasta praticamente squarciata in due. Collura viaggiava da solo. L’incidente poco dopo le 22.30. Almeno cinque i feriti sul pulmino, uno dei quali ferito in maniera grave. Inizialmente, in serata si era sparsa la voce di due vittime, poi smentita dalle autorità. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto hanno operato per tutta la notte una decina di mezzi di soccorso di Polizia stradale, vigili del fuoco, unità di soccorso del 118 e Anas. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore.

Da alcuni anni Collura si era trasferito a Caltanissetta, dove, stante alle poche notizie che filtrano, pare si stesse dedicando a un’attività di produzioni biologiche e allevamento. Non aveva mai staccato il legame con Mazzarino, dove si recava quasi giornalmente per assistere assieme ai fratelli la madre anziana.