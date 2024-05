Morte Peppe Ottaviano avvolta nel mistero, sindaco Scicli vicino a famiglia

Scicli - Il sindaco di Scicli Mario Marino ha espresso stamani le proprie condoglianze alla famiglia del 40enne sciclitano deceduto ieri in circostanze misteriose nella sua casa in centro storico. Il primo cittadino ha sentito stamani i vertici delle forze inquirenti esprimendo la propria preoccupazione e attenzione per il caso che ha molto turbato la comunità sciclitana e non solo, esprimendo massima fiducia nel lavoro dei Carabinieri e della Magistratura.

