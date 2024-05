Torna fruibile la provinciale Pozzallo-Marza

Pozzallo - Torna pienamente fruibile la provinciale “Pozzallo- Marza”, arteria stradale danneggiata dalle forti mareggiate che si sono abbattute sul litorale ibleo. È stato infatti ultimato l’intervento di somma urgenza avviato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa lungo la SP. 67 “Pozzallo-Marza” nei tratti dal km 7+700 al km 7+850 e dal km 10+000 al km 10+500. Come detto, a causa delle forti mareggiate che hanno colpito il litorale della Provincia di Ragusa, si sono verificati dei gravi e consistenti fenomeni di erosione marina che hanno portato ad alcuni cedimenti lungo la strada provinciale.

Tenuto conto dell’importanza dell’arteria provinciale (per la presenza di numerosi insediamenti turistici e commerciali, oltre la vicinanza con il porto di Pozzallo e il collegamento con la vicina Provincia di Siracusa) e dell’approssimarsi della stagione estiva, l’ente provinciale si è immediatamente attivato. Nel dettaglio, l’intervento di somma urgenza ha previsto il ripristino del solido stradale, la ricostruzione della scarpata erosa ed il ripristino della fondazione e del manto stradale, in modo da consentire il normale flusso veicolare in condizioni di sicurezza.