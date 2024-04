È morto Mauro Abbate, pioniere della Cardiochirurgia a Catania

Catania - È morto il cardiochirurgo catanese Mauro Abbate. È deceduto lo scorso 30 marzo all’età di 88 anni (li avrebbe compiuti a maggio), era di origini campane e catanese di adozione.

La sua carriera professionale fu macchiata da vicende giudiziarie, con una condanna definitiva per concussione nel 2013 per aver preteso – questa l’accusa – soldi dai pazienti in modo da garantire loro la sua presenza in sala operatoria.

Fu primario del reparto di Cardiochirurgia del presidio ospedaliero Ferrarotto e fondò il Centro Cuore di Pedara (poi diventato Clinica Morgagni).

Nel 1999 sperimentò con successo la tecnica di impianto di cuore artificiale. Grazie al professore Abbate la cardiochirurgia a Catania divenne ben presto una delle migliori del Sud Italia: formò un’intera generazione di medici che in questi giorni lo hanno ricordato con stima e affetto sui social.

Abbate durante la sua professione sviluppò anche rapporti internazionali: famoso il suo incontro con Christian Barnard (il famosissimo chirurgo sudafricano, primo al mondo a effettuare un trapianto di cuore nel lontano 1967), che ospitò nella città di Catania. I funerali si terranno oggi alle 16,30 nel santuario Santa Maria di Ognina.