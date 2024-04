Vinicio Capossela vede il Gioia su Ragusanews: "Cosa è questa meraviglia?"

Scicli - "Se dopo 20 anni Capossela si commuove". Il racconto è di Luigi Nifosì: "Oggi pomeriggio ho mandato a Vinicio Capossela il video pubblicato da Ragusanews che ritrae il Cristo Risorto portato in trionfo in via Mormina Penna, sulla colonna sonora della sua canzone, “Inno al Gioia, l’Uomo Vivo”. Migliaia di persone intonano i versi che Vinicio ha dedicato al Gioia di Scicli in un rito di purificazione collettivo: la canzone di Capossela riconosciuta come identificativa della festa, un gradino sotto l’Inno di Busacca. Vinicio ha risposto commosso: “Ma che cos’è questa meraviglia?” È Scicli, è il Gioia".

Stasera, 1 aprile, Vinicio Capossela ha condiviso tre video della festa sui propri profili social (il primo è di Vincenzo Puccia). Eccoli:

La foto di Vinicio è di Luigi Nifosì