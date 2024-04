Un murale dell'artista francese di graffiti Nelio in omaggio a Comiso

Comiso - Un murale realizzato dal famoso artista francese di graffiti, Nelio, in omaggio alla città di Comiso per decorare un muro perimetrale della scuola primaria Senia. “Un dono spontaneo, un luogo simbolo per imparare la bellezza delle sfumature” dice il sindaco Maria Rita Schembari. “Una scuola, la Senia, tra i pastelli del cielo e quelli di Nelio, che dipinge pendii e declivi e specchi d’acqua dolci come il suo animo. Un dono gratuito e spontaneo alla nostra città, in un luogo-simbolo, dove si impara la bellezza delle sfumature, dove si apprende a contemplare orizzonti senza barriere e confini! Voglio ringraziare sia l’artista per la sua bravura e per il suo dono, sia Vincenzo Cascone, ideatore del Festiwall e progettista dei due murales realizzati a Comiso per aver coinvolto Nelio rendendo Comiso unica, ancora una volta”.

Nelio è un’artista francese, nato e cresciuto nella città di Lione. Il suo lavoro è una commistione perfetta tra architettura e arte, tra razionalismo e cubismo, tra graphic design e graffiti. Le sue opere, apparentemente statiche per le sue rigide geometrie, ottengono un effetto estremamente pittorico e impulsivo, fortemente relazionato con le peculiarità materiche e cromatiche della superficie di lavoro. Il risultato è una pittura corposa, un impasto cromatico scandito dalla relazione tra forme esatte e figure evanescenti, tra tinte piatte, gradienti, trasparenze e dripping.