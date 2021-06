Noto abolisce la tassa di soggiorno per tutto il 2021

Noto - Abolita la tassa di soggiorno a Noto, nel Siracusano, fino al 31 dicembre 2021. Lo ha deciso la giunta comunale che ha dato il via libera all'esenzione. I turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive che ricadono nel territorio comunale saranno esonerati dal pagamento dell'imposta di carattere locale. Scelta che ricalca quanto già fatto nel 2020. "Un'ulteriore iniziativa per favorire il turismo in città - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - in un momento di ripresa e ripartenza del settore rappresentato dalla stagione turistica ormai alle porte".