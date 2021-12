Open Fiber fa il danno, tranciati i tubi dell’acqua: Messina a secco VIDEO

Messina – “Oper Fiber ha tranciato le due tubazioni principali che servono la rete dell'intera città e per il ripristino dovrà essere sospesa l'erogazione idrica”. Lo comunica l’Amam di Messina , che non è ancora in grado di fare previsioni sui tempi di ripristino dell’erogazione idrica già sospesa nelle zone del centro.

I lavori di passaggio della fibra ottica si stavano svolgendo in via Noviziato e per riparare simultaneamente le condotte, da 300 e 400 millimetri di diametro, sarà necessario sospendere il flusso d'acqua sino a completamento delle operazioni. Da settimane nella città dello Stretto si susseguono se denunce e segnalazioni di strade distrutte non più ripristinate e tubazioni gravemente danneggiate dai cantieri dell’operatore di rete.