Più voli Ita a Pasqua tra Sicilia, Roma e Milano, a 45 euro

Catania - Ita Airways aumenta i voli fra la Sicilia e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. Una risposta alle proteste, anche del presidente della Regione Renato Schifani, per la nuova impennata dei prezzi dei biglietti in vista delle vacanze di Pasqua. La prima novità scatta già oggi con un volo in più al giorno sia fra Linate e Palermo che fra lo scalo lombardo e Catania.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incrementi: "Sulle rotte Roma Fiumicino-Catania e viceversa e Roma Fiumicino-Palermo e viceversa - annuncia la compagnia - metteremo in vendita nelle prossime ore otto voli a cavallo di Pasqua. Il vettore sta inoltre completando le necessarie verifiche operative per aggiungere ulteriori dodici voli a ridosso del 25 aprile". Queste nuove frequenze non risolvono il problema ma sono un segnale da parte della compagnia, che è sempre alle prese con una flotta di dimensioni ridotte. Si aggiungono al programma di voli in vigore fino a oggi che, ricorda Ita Airways, prevede "ogni settimana 49 frequenze sulla Catania-Roma Fiumicino e viceversa, 49 sulla Catania-Milano Linate e ritorno, 42 sulla Palermo-Roma Fiumicino e viceversa e 35 sulla Palermo-Milano Linate e ritorno".

La compagnia ha anche previsto per i voli aggiuntivi "tariffe estremamente competitive: nel periodo delle festività pasquali i biglietti saranno in vendita a partire da 45 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso)".