Porti: così sarà riqualificato lo scalo di Termini Imerese

PALERMO, 30 MAR È stato pubblicato oggi il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è stato definito il progetto esecutivo di prima fase, che prevede il rifacimento di tutte le pavimentazioni, la definizione dei parcheggi a servizio delle aree riqualificate e di un sistema di camminamenti attrezzati per l'accesso all'arenile; la sistemazione dell'area estrema della banchina Veniero con la realizzazione di aree verdi e di un parcheggio a raso. Il progetto esecutivo, di 5,2 milioni di euro, è stato finanziato con fondi dell'Autorità: i lavori avranno inizio da giugno 2023 e avranno una durata di circa 8 mesi.

"Arrivare al bando commenta il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti ha implicato un impegno non indifferente in termini lavorativi del quale andiamo fieri perché a noi piace fare, non parlare. Il bando di gara riguarda il primo intervento di riqualificazione urbana nell'area nord, successivamente procederemo con un nuovo bando, fino a conclusione di tutti gli interventi".

"Abbiamo sempre dimostrato riprende Monti che chiacchiere e lungaggini non ci appartengono, men che mai i proclami non mantenuti. Noi amiamo parole come concretezza, non raccontiamo storielle: lavoriamo. E lavorare significa assumersi responsabilità. Significa progettare, portare la progettualità a livello maturo e rispettare i patti stipulati con una comunità.

Quegli accordi rappresentano il nostro riferimento e li stiamo mandando avanti con serenità e con serietà. Siamo qui per creare qualcosa bello e di rappresentativo per il porto: certo, ci sarà un terminal contenitori, la funzione commerciale non può' venir meno, ma sarà inserito in un'area in cui non vedremo più il degrado o il deserto, bensì prenderà forma il magnifico progetto che abbiamo presentato alla città e che comporta un notevole volume di investimenti. Una valorizzazione evidente, con la riqualificazione del porto turistico, che dà finalmente senso alla vocazione turistica dello scalo". (ANSA).