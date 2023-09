Pozzallo, i disservizi Ast per gli studenti che vanno a scuola a Ispica

Pozzallo - Buongiorno,

Sono un cittadino di Pozzallo nonché genitore di uno dei circa 200 studenti pendolari che frequentano le scuole di Ispica.

Mio figlio frequenta il secondo anno di liceo linguistico e come l'anno precedente è costretto a subire le annotazioni di ritardo a causa dell'inefficienza del servizio di trasporto pubblico e interamente a nostro carico gestito da AST.

Un anno è già passato con un nulla di fatto da parte delle istituzioni ed un nuovo anno è appena iniziato da soli 4 giorni ed abbiamo già messo in cassa due ritardi ed un assenza senza poi menzione del ritorno a casa con due viaggi per andarlo a riportare a casa. Abbiamo pagato lo scorso anno una cifra di poco inferiore ai 500 euro. Quest'anno abbiamo già pagato la quota settimanale stabilità da AST. L'autobus dovrebbe garantire l'ingresso a scuola entro le ore 8. Alle 7:52 è ancora per le vie di Pozzallo e non potrà mai garantire la puntualità.

Le vetture sono iper affollate (posti insufficienti per passeggeri paganti) mettendo in discussione le basilari norme sulla sicurezza del trasporto pubblico e del codice della strada. Gli orari dei bus di ritorno ci riportano i ragazzi alle 15. I ragazzi stanno fuori dalla scuola in attesa del bus anche un ora. Parliamo di minorenni. Finché va tutto bene si continua a tribolare ma il giorno che accadrà qualcosa allora nomi e cognomi porteranno verso qualcuno che si assumerà appieno tutte le responsabilità perché come disse il commissario Montalbano un po' di giustizia c'è, tanticchiedda ma c'è. Siamo stanchi di chiedere per aver rispettati i nostri diritti. I diritti non sono favori. Abbiamo bisogno di una soluzione definitiva.

Non siamo tenuti a giustificare i nostri figli con l'ente scolastico per l'inadeguatezza di un servizio di trasporto pubblico gestito da una partecipata regionale. Siamo stanchi.