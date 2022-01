Ragusa - Sono 3963 i positivi nel ragusano, di cui 3901 in isolamento, 52 ricoverati, 2 in foresteria. Nessun morto oggi, i decessi restano 385. Oggi i nuovi positivi sono 406 in più di ieri.

I dati per Comune: Acate 52, Chiaramonte Gulfi 81, Comiso 222, Giarratana 9, Ispica 136, Modica 699, Monterosso Almo 8, Pozzallo 194, Ragusa 1411, Santa Croce Camerina 111, Scicli 213, Vittoria 765.