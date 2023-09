Ragusa, cannoli con ricotta di bufala e cipolla di Giarratana essiccata

Ragusa - La FAM Ragusa celebra anche quest’anno le radici profonde dell’agroalimentare siciliano. E lo fa con un enorme padiglione in cui decine e decine di aziende promuovono i propri prodotti, offrendo una panoramica straordinaria delle prelibatezze agroalimentari della regione. E così accanto ai ring dove si svolgono i concorsi per le varie razze bovine ed equine, all’enorme area dedicata alla meccanizzazione e agli spazi per il florovivaismo e i servizi per l’agricoltura, i visitatori possono immergersi in un mondo di sapori autentici e tradizioni culinarie uniche. Tra le chicche di quest’anno c’è il “pane agricolo”, un prodotto artigianale realizzato nei tradizionali forni di pietra da un'azienda di Chiaramonte. Questo pane, con la sua crosta dorata e il suo interno soffice, è l'accompagnamento perfetto per assaporare i piatti tipici dell'isola. Un'altra novità intrigante è la Cipolla di Giarratana croccante. Questa prelibatezza è stata essiccata con maestria e viene servita in un "coppo" da passeggio, perfetto per esplorare la FAM con una gustosa compagnia. La Cipolla di Giarratana, rinomata per il suo sapore dolce e delicato, si trasforma in una delizia croccante e irresistibile.

Per gli amanti dei dolci, i cannoli di ricotta di bufala sono una vera e propria tentazione. La ricotta di bufala, protagonista indiscussa, viene utilizzata anche per le focacce agli spinaci e le cassatelle. Questi dolci sono un omaggio alla tradizione pasticcera siciliana, con sapori autentici che catturano il palato. Tra i prodotti più ricercati c'è il miele al timo, un tesoro di profumi e sapori. Accanto a esso, spicca il torrone, un classico intramontabile che incanta il palato con la sua dolcezza e la sua croccantezza. Ma l'offerta dell'agroalimentare alla FAM Ragusa non finisce qui. L'esposizione comprende anche una vasta selezione di frutta fresca biologica che arriva dai mercatini di “Campagna Amica” di Coldiretti, ed ancora tante tipologie di salumi, conserve e una varietà di formaggi, tra cui il Ragusano Dop proposto in diverse stagionature.

C'è anche la birra artigianale prodotta utilizzando luppoli coltivati sperimentalmente in Sicilia, a Marina di Ragusa. Non mancano i biscotti realizzati con grani antichi siciliani, noti per le loro proprietà salutistiche e i loro sapori autentici. Il padiglione dell'agroalimentare è un vero e proprio scrigno da scoprire, un viaggio sensoriale attraverso i gusti e le tradizioni della Sicilia. Gli stand offrono un'opportunità straordinaria per degustare i prodotti locali, scoprire le storie dei produttori e portare a casa un assaggio autentico dell'isola.

La FAM Ragusa, in programma fino a questa domenica sera 1 ottobre, è un evento che celebra la cultura culinaria e l'orgoglio dell'agricoltura siciliana, un appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo e delle tradizioni locali. La FAM Ragusa si concluderà questa domenica sera, ma già in mattinata domani ci saranno le premiazioni dei migliori capi di bestiame, vincitori dei singoli concorsi. Per facilitare i visitatori quest’anno è stato allestito un parcheggio più ampio con una strada di collegamento con la città ma per offrire maggiori possibilità è attivo sia questo sabato che questa domenica il servizio di bus navetta gratuito che parte dal parcheggio del Centro Commerciale Ibleo di Ragusa. Il programma dettagliato della Fiera Agroalimentare Mediterranea è sui canali social.