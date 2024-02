Ragusa, il nuovo corso di laurea della facoltà di Agraria

Ragusa - La nascita del corso di laurea dalla facoltà di Agraria dell’Università di Catania è vicina. Dopo la comunicazione ufficiale del rettore, si sta dando il via agli adempimenti di natura tecnica per far sì che tutto possa essere pronto in vista del nuovo anno accademico.

Venerdì una delegazione della facoltà catanese, con il capo dipartimento e un docente individuato come presidente del nuovo corso di laurea, accompagnato da altri colleghi della sede etnea, ha effettuato un accurato sopralluogo dei locali in cui la struttura dovrebbe essere allocata.

Si tratta di un ritorno al passato. A Ragusa vi fu un distaccamento della facoltà di Agraria, in Scienze Agrarie Tropicali e subtropicali.