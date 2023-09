Ragusa, una messa in suffragio del dottor Vittorio Burrafato

Ragusa - Per coloro che vorrebbero dare un saluto anche a Ragusa, nel capoluogo ibleo sarà celebrata una Messa in suffragio per Vittorio Burrafato, sabato alle 10.30 nella cattedrale di San Giovanni a Ragusa. Il dottore Vittorio lascia la moglie Veronica e la figlia Sara, oltre ai fratelli e ai genitori.

