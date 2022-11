Rottamazione-ter: pagamento rate 2022 entro il 30 novembre. Proroga

Roma - Il termine per pagare le rate in scadenza nell’anno 2022 della “Rottamazione-ter”, stabilito dalla Legge n. 25/2022 di conversione del decreto Sostegni-ter, è fissato al 30 novembre 2022. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla Legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 5 dicembre. Per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, il provvedimento normativo ha infatti previsto la possibilità di avvalersi di questa nuova scadenza e mantenere così i benefici della Definizione agevolata.

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati. Per avere informazioni su come richiedere i moduli per il pagamento delle rate contenute nel piano di "Rottamazione-ter", visita la pagina “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.

Canali di pagamento

Per effettuare i pagamenti, oltre al servizio "Paga on-line" disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili su www.pagopa.gov.it. Per conoscere tutte le altre modalità di pagamento e i canali abilitati consulta la sezione dedicata “Come e dove pagare”.

Attenzione

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.