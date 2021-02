Sanremo in zona rossa in pieno Festival

Sanremo - Sanremo zona rossa in pieno Festival. Ad annunciarlo è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti che domani firmerà l'ordinanza riguardante tutto il Ponente ligure. Il blocco riguarda non solo Sanremo ma anche Ventimiglia e i Comuni limitrofi e scatterà da mercoledì 24 febbraio per durare fino al 5 marzo. La decisione è stata presa «per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia».