Sanremo, si punta a portare gli Abba al Festival

Sanremo - Portare gli Abba sul palco dell'Ariston. E' uno dei colpi che Amadeus sta cercando di mettere a segno per il prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo.

Se ne è parlato nel programma di Radio2 'Sanremo di sabato', condotto da Monica Marangoni. Dopo i Ricchi e Poveri, considerati 'gli Abba italiani', potrebbe toccare al celebre quartetto svedese che, con hit come 'Mamma mia' e 'Waterloo', ha venduto 400 milioni di dischi nel mondo.