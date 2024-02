L’ASP di Ragusa ricerca locali in affitto a Pedalino e Ispica

Ragusa - L’ASP di Ragusa, con apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale, comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per la locazione di immobili in cui allocare la Guardia Medica di Pedalino, frazione di Comiso. Gli interessati possono far pervenire le istanze entro il quindicesimo giorno della pubblicazione dell’Avviso, avvenuta in data 20 febbraio 2024. E’ possibile scaricare il bando contenente le informazioni e il modulo di presentazione delle istanze a questo link.

L’Azienda sanitaria provinciale, inoltre, è alla ricerca di un immobile presso il Comune di Ispica, in cui allocare l’ambulatorio del Dipartimento di Salute Mentale, per il tempo necessario alla effettuazione di lavori di ristrutturazione cui sono sottoposti gli attuali locali di proprietà (prevedibilmente fino al 31 marzo 2026). Nell’Avviso, consultabile a questo link, sono indicate le caratteristiche dell’immobile, oltre ai requisiti e al modulo per la presentazione delle istanze. La scadenza è fissata per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso, avvenuto in data 20 febbraio 2024.

