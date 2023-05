Scicli-Roma in bici. Il sogno di tre ciclisti si avvera

Scicli - Il gruppo chiamato “3 Ciclisti per caso”, composto da Giuseppe Pluchino, di 57 anni, Giuseppe La Guardia, di 56 anni e Carmelo Carnemolla, di 55 anni, ha organizzato un viaggio di solo andata da Scicli a Roma con le rispettive biciclette.

"Durante il tragitto saremo assistiti da un quarto ciclista, Carmelo Savà, che ci seguirà a bordo di un furgone, per qualsiasi problema di natura fisico o tecnico", annunciano i tre amici.

La partenza è prevista per le ore 07 di lunedì 22 maggio, dal piazzale della Chiesa San Bartolomeo di Scicli. Il viaggio si articolerà in sei tappe da circa 200 Km al giorno, per un totale complessivo di circa 1000/1100 Km e un dislivello di 9500/10.000 mt circa.

La prima tappa sarà Scicli-Scilla e le altre a seguire, fino a raggiungere l’obiettivo finale del Colosseo di Roma, ove l’arrivo è previsto per il pomeriggio di sabato 27 maggio.

Nella giornata di domenica successiva, i tre ciclisti saranno presenti per assistere all’arrivo del giro d’Italia che si concluderà a Roma lo stesso giorno.

Nella stessa serata a bordo di un Ducato, ripartiranno per fare rientro a Scicli. La percorrenza delle tappe avrà un dislivello medio di circa 2000 mt al giorno, ad eccezione della costiera amalfitana, che sarà più impegnativa ove si raggiungeranno i 3000 mt di dislivello. Ad accogliergli all’arrivo ci sarà una delegazione della società farmaceutica denominata “PIEMME PHARMATECH” di Roma, che li seguirà durante tutto il tragitto con il supporto dei propri prodotti.

Altri sponsor locali, che nel loro piccolo hanno contribuito a questo evento: Cosmopolitan Bar “SQUARE”, Gioie & Gioielli di Lara Miccichè, Aquilino Assicurazioni di Giampaolo Aquilino, Mare Sport (Abbigliamento) e Lievito Madre – Pizza & Trattoria. I ciclisti sono iscritti alla neo società “BIKE & RUN” di Scicli.