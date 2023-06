Si è insediata la nuova giunta di Acate

Acate - Si è insediato il neo sindaco di Acate Gianfranco Fidone. E' stata annunciata la formazione della sua giunta con l'assegnazione delle deleghe assessoriali.

Gianfranco Ciriacono è il vice sindaco con deleghe ai Servizi Sociali, Sviluppo Economico, Agricoltura e Gemellaggi; Giuseppe Raffo è assessore con deleghe alla Cultura e Pubblica Istruzione e Spettacolo. In quest’ultimo settore sarà coadiuvato dal consigliere Luigi Denaro e da Giuseppe Sammatrice, organizzatore di eventi; Cristina Cicero è assessore con deleghe allo Sport, Turismo e Marina di Acate. Cristina però sarà presidente del consiglio comunale e si dimetterà, una volta eletta, da assessore e le sue deleghe verranno coperte da Dafne Lantino che sarà coadiuvata, per l’azione su Marina di Acate, dall’associazione Mare 12; Lucia Carnemolla è assessore con deleghe alla Polizia Locale, Protezione Civile, Bilancio e Tributi. Sarà supportata da Stefania Pottino e Daria Guardabasso e, per quanto concerne il Bilancio, da Giuseppe Raffo; Daniele Gallo è assessore con deleghe all’Ambiente, Ecologia, Manutenzioni e Lavori Pubblici.