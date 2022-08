Sicilia: Schifani, onorato e commosso, candidato Governatore centrodx

Palermo - Renato Schifani è il candidato unitario del centrodestra alla presidenza della Regione. il via libera è arrivato poco dopo le 11 per uscire dal pantano in cui da giorni era finita la coalizione nell'Isola. È stato il commissario forzista Gianfranco Micciché a chiamare l'ex presidente del Senato per comunicare il via libera.

Ieri sera aveva preso campo il profilo della presidente dell'Aiop Barbara Cittadini, su cui era arrivato in nottata il gelo di Ignazio La Russa, che aveva parlato di incompatibilità legata al ruolo di rappresentanza della sanità privata in Italia.

Il rischio, dato l'impasse delle ultime settimane, era quello di una spaccatura della coalizione, ventilata già dalle prime ore del mattino. Adesso la svolta: c'è il via libera anche da Forza Italia. Renato Schifani guiderà le forze politiche del centrodestra nella corsa alla conquista di Palazzo d'Orleans.

Il candidato: "Onorato e commosso"

"Sono onorato e commosso - dice Renato Schifani - dalle parole di Gianfranco Micciché che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana. Un profondo e sincero ringraziamento va al presidente Berlusconi, al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla classe dirigente del mio partito che ha voluto questo mio impegno. Ringrazio inoltre tutti gli alleati della coalizione - continua il senatore forzista - per il sostegno e la fiducia dimostratami. Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità".

L'ok della Lega

"La convergenza di tutto il centrodestra sulla candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione siciliana - dice Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia - Prima l'Italia - è un'ottima notizia e chiude nel migliore dei modi una discussione lunga e accesa. Al presidente Schifani mi legano rapporti di grande stima e amicizia reciproca; la sua competenza e la sua esperienza politica e istituzionale sono indiscutibili".

"Adesso il centrodestra - continua Minardo - ha la grande occasione di presentarsi ai siciliani con un progetto serio e convincente sostenuto da una vasta area politica e che potrà davvero dare risposte concrete alla grandi sfide strutturali e di riforme che attendono la nostra Regione. Da parte mia e di tutta la Lega Sicilia - Prima l'Italia garantisco il massimo impegno e la totale lealtà in campagna elettorale con l'obiettivo di portare Renato Schifani a Palazzo d'Orleans con un ampio consenso e una solida maggioranza all'Ars".

"L'indicazione del presidente Renato Schifani per la carica di governatore della Sicilia - gli fa eco il deputato regionale leghista Vincenzo Figuccia - è la più bella notizia che ci aspettavamo. Schifani ha ricoperto ruoli istituzionali dimostrando equilibrio, terzietà e senso dello Stato. In Sicilia è il candidato perfetto per far vincere la coalizione di centrodestra, che unita affronta anche l'appuntamento fondamentale delle elezioni politiche".

Il plauso di Forza Italia

"Renato Schifani candidato presidente del centrodestra in Sicilia - dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia - è la migliore scelta possibile per esperienza, statura politica e amore per la sua terra. Una figura di garanzia per tutta la coalizione e di buongoverno per una regione cruciale in cui, grazie alle risorse del Recovery Fund, la nuova giunta potrà aprire una proficua stagione di sviluppo economico e infrastrutturale. Forza Italia è unita al suo fianco in questa grande sfida".